Villajoyosa será el patrocinador principal del equipo de ciclocross de Felipe Orts y la Fundación Euskadi

Villajoyosa se convierte en el patrocinador principal del equipo de ciclocross de Felipe Orts, ocho veces campeón de España, y la Fundación Euskadi. Esa acción conjunta se ha presentado este domingo oficialmente en la Casa de la Juventud coincidiendo con la celebración de la salida de la etapa 9 de La Vuelta a España desde el municipio. Esta nueva unión una alianza estratégica de gran proyección internacional que sitúa al proyecto en la élite, bajo el nombre de La Vila Joiosa-Fundación Euskadi.

La presentación se ha llevado a tan solo 350 metros de la línea de salida neutralizada de La Vuelta a España, convirtiendo a Villajoyosa en el foco del ciclismo internacional durante la jornada. Al acto han asistido el Alcalde Marcos Zaragoza; Iñaki Isasi, presidente de la Fundación Euskadi; y el propio corredor Felipe Orts; y ha sido conducido por el periodista deportivo Nico van Looy. El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha cerrado el acto. Fernando Escartín, Kiko García y Roberto Laiseka, de Unipublic, organizador de La Vuelta, también han asistido a la presentación.

Durante la presentación, los responsables del proyecto han avanzado la hoja de ruta deportiva del equipo. La Copa del Mundo se ha fijado como el objetivo prioritario para la temporada 2026-2027, con el aliciente especial de la puntuable en Benidorm, junto con la disputa del Campeonato de España en Gijón y el Campeonato del Mundo de Ciclocross, en Ostende, Bélgica, así como estar presente en algunas carreras UCI del calendario vasco.

La alianza presentada esta mañana garantiza una visibilidad ininterrumpida a lo largo de todo el año. Entre los meses de octubre y febrero, Orts encabezará la estructura de ciclocross de la Fundación Euskadi. Posteriormente, de marzo a septiembre, el ciclista alicantino competirá en carretera en las filas del Euskaltel-Euskadi, sumando además sus puntos UCI en ambas modalidades. La Fundación Euskadi y el ciclista de La Vila Joiosa han firmado un acuerdo para las temporadas 2026, 2027 y 2028.

Orts, séptimo en el ránking mundial UCI, afronta este proyecto en plena madurez y con la máxima ambición. En su palmarés, destacan sus ocho títulos consecutivos de campeón, de España, el subcampeonato de Europa, los podios en las Copas del Mundo de Hulst 2025 y Benidorm 2026, y el séptimo puesto en el último Campeonato del Mundo, además de múltiples victorias internacionales.

La Fundación Euskadi, además de esta estructura de ciclocross, integra el equipo profesional masculino Euskaltel-Euskadi, el femenino profesional Laboral Kutxa-Euskadi, el sub23 BBK-Euskadi y una división de Ciclismo adaptado.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “para Villajoyosa es una enorme satisfacción volver a estar al lado de Felipe Orts y volver a ver el nombre de nuestra ciudad en el maillot de un deportista que representa como pocos los valores de nuestra tierra: el esfuerzo, la constancia, la humildad y la capacidad de competir al máximo nivel sin olvidar nunca sus raíces”. El primer edil apuntó que “para nosotros es, sobre todo, un vilero que lleva el nombre de Villajoyosa allá donde compite y un referente para los niños y niñas del municipio”.

Marcos Zaragoza añadió que “la unión con la Fundación Euskadi supone, además, dar un paso adelante. Estamos hablando de una estructura de enorme prestigio dentro del ciclismo y de un proyecto que permitirá a Felipe seguir creciendo y competir con las mejores garantías en las próximas temporadas. Esta nueva etapa tiene un significado muy especial porque estamos convencidos de que esta unión con la Fundación Euskadi nos va a dar muchas alegrías durante las próximas temporadas”.

Felipe Orts explicó que “estamos trabajando en todos los detalles para que el proyecto sea una realidad desde la primera semana de octubre. Y todo con una ilusión enorme. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la Fundación Ciclista Euskadi, que me ha dado la oportunidad de integrarme dentro de su estructura, y por supuesto también hacia el Ayuntamiento de Villajoyosa, que apuesta por mí como embajador internacional”.

Iñaki Isasi, presidente de la Fundación Euskadi, afirmó que “la incorporación de Villajoyosa a la Fundación Euskadi como patrocinador principal de la estructura de ciclocross consolida nuestro proyecto global de ciclismo. Contar con un referente de talla internacional como Felipe Orts nos permite honrar la enorme tradición del ciclocross en nuestro territorio y proyectar nuestros valores de esfuerzo y superación durante los 12 meses del año”.

El presidente de la Diputación de Alicante agregó que “este acuerdo representa mucho más que una colaboración deportiva: es una apuesta estratégica por el ciclismo, por el talento y por la proyección de nuestra provincia a nivel nacional e internacional”. Así indicó que “la provincia de Alicante mantiene una vinculación extraordinariamente estrecha con el ciclismo desde hace muchos años, con unas condiciones privilegiadas para la práctica de este deporte, tanto por nuestro clima y nuestra orografía como por la tradición y la afición que existe”.

Toni Pérez afirmó que “Felipe Orts representa el talento, la capacidad de esfuerzo y la excelencia deportiva que también queremos proyectar desde la Costa Blanca. Desde la Diputación de Alicante valoramos este vínculo estratégico porque contribuye a promocionar el deporte, a respaldar a los deportistas y, al mismo tiempo, a dar mayor visibilidad a nuestra provincia”.