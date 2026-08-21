El Ayuntamiento de Villajoyosa invertirá más de 268.000 euros en renovar el paseo de albero de la calle Mestral de la Cala. La actuación contempla el cambio de pavimento actual por hormigón impreso más duradero además de nuevo mobiliario urbano reciclado.

El proyecto para la renovación integral del paseo central de la calle Mestral ya está en licitación por 268.453,65 euros y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de septiembre.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “vamos a actuar en el paseo peatonal de una de las avenidas más transitadas de la Cala para poder crear un espacio más accesible, seguro y, sobre todo, moderno que siga la estética actual con los colores del albero, pero será más duradero y resistente”. El primer edil apuntó que, además, “se resolverán los actuales problemas continuos de deterioro, erosión e incomodidades que genera el albero actual para los vecinos y residentes y también para los propios servicios municipales”.

La actuación abarcará una superficie total de 2.820 metros cuadrados a lo largo de un trazado de aproximadamente 650 metros lineales de la avenida Mestral, entre las calles Garbí y Tramuntana. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “el proyecto contempla el levantamiento y excavación del firme degradado, la regularización de la base con hormigón de nivelación y la posterior ejecución de una capa de 14 cm de hormigón impreso de alta resistencia, en un tono similar al albero para integrarse armoniosamente en el entorno paisajístico del barrio”.

El concejal del área afirmó que “el albero actual presentaba acusadas deficiencias por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, lo que generaba molestias e inseguridad a los viandantes”.

Además de la sustitución integral del pavimento actual, “se llevará a cabo la retirada del mobiliario urbano deteriorado y la posterior instalación de 10 nuevos bancos ergonómicos y 10 papeleras de acero inoxidable. Todo el nuevo mobiliario estará fabricado a partir de material plástico reciclado de alta durabilidad, apostando por la sostenibilidad ambiental y la reducción de los costes de mantenimiento a largo plazo”, indicó Pedro Ramis.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “seguimos invirtiendo en mejoras en el barrio de la Cala sumando un nuevo proyecto que ejecutaremos en poco tiempo a las actuaciones que hemos realizado en los últimos meses”. El primer edil destacó que “trabajamos para garantizar que este barrio renueve infraestructuras y responder a las demandas de vecinos y residentes, a la vez que creamos un barrio más accesible”.