Villajoyosa declarará La Vila Vella como evento de interés turístico local

La propuesta ha sido aprobada por todos los grupos en la comisión informativa y se incluirá en el pleno ordinario del mes de mayo. El primer edil Marcos Zaragoza ha explicado que el centro histórico vilero, declarado BIC, constituye uno de los espacios patrimoniales más representativos del municipio y un elemento esencial de su identidad urbana, cultural y artística. En ese contexto, “La Vila Vella se ha consolidado como una herramienta de dinamización cultural y revitalización urbana de este enclave singular”. Marcos Zaragoza indicó que “este proyecto cultural tiene como objetivo poner en valor la identidad cultural del municipio y revitalizar el barrio histórico mediante una amplia programación de actividades culturales y artísticas abiertas a la ciudadanía y a los visitantes”.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, explicó que “La Vila Vella une un amplio abanico de actividades como intervenciones artísticas, rutas culturales, música, teatro, talleres infantiles, festival ‘Open House’ y otras propuestas culturales por las calles del centro histórico”. La edil del área avanzó que “este año se celebra del 11 al 13 de septiembre tras dos años de gran éxito de público y participación”. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa y “cuenta con la colaboración de un gran grupo de voluntarios que la hacen posible. Son una parte muy importante del proyecto que permite que salga adelante en cada edición”.

La concejal de Patrimonio Histórico, Comercio y Turismo, Rosa Llorca, indicó que “es un evento consolidado que, en las distintas ediciones, ha contado con una programación diversa y participativa con más de 40 actividades culturales dirigidas a público de todas las edades”. La edil del área añadió que “el evento cultural ha demostrado una gran capacidad de atracción de visitantes, congregando a miles de personas durante su celebración”, lo que ha contribuido a “dinamizar el comercio local, la hostelería y el tejido cultural del municipio, además de reforzar la imagen de Villajoyosa como destino turístico cultural en la comarca y la provincia”.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó el compromiso del Ayuntamiento para “dar continuidad y consolidar este evento como cita cultural de referencia cultural y turística del municipio”.