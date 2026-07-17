Villajoyosa crea una ruta guiada por su cementerio histórico

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha creado una nueva ruta guiada por el cementerio histórico del municipio, concebida como una experiencia turística y cultural orientada a descubrir la memoria local a través de sus personajes, símbolos y tradiciones.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La concejala de Cementerios, Marisa Mingot, explicó que “nuestro cementerio guarda relevancia histórica, artística y social que hemos querido dar a conocer a nuestros residentes y turistas”. La ruta se plantea como una experiencia inmersiva que combina la narración guiada con recursos digitales de apoyo. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán acceder mediante códigos QR a contenidos multimedia como audios dramatizados, fotografías antiguas, documentos históricos y recreaciones, enriqueciendo la interpretación del espacio.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, indicó que “el objetivo es poner en valor el cementerio histórico como recurso turístico-cultural, integrando un patrimonio poco explotado en la oferta del destino y facilitando una lectura respetuosa, atractiva y comprensible de su relevancia histórica, artística y social”.

Esta actuación permitirá diversificar la oferta turística de Villajoyosa y “contribuirá a redistribuir los flujos turísticos hacia nuevos espacios del municipio y a reforzar el vínculo entre visitantes, residentes e identidad local”. Con esta nueva ruta, Villajoyosa refuerza su posicionamiento como destino cultural innovador, incorporando experiencias que combinan relato, patrimonio y nuevos formatos de interpretación turística.