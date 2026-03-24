Villajoyosa cede al Departamento de Salud de la Marina Baixa un local en la Cala para ampliar el consultorio médico

El consistorio vilero ha cedido el espacio municipal donde se ubicaba la Extensión Administrativa de la Cala para ampliar el consultorio médico auxiliar, ubicado en los locales contiguos, en la avenida Mariners de la Vila Joiosa y atiende a una población de 8.500 personas.

El primer edil Marcos Zaragoza ha visitado las instalaciones junto a la gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa, Beatriz Massa; la concejala de Sanidad, Maite Sánchez; y el Síndic de Barri de la Cala, Jaime Santamaría.

Zaragoza explicó que “hemos hecho un trabajo conjunto con la gerencia del Hospital Comarcal de la Marina Baixa para ceder estas dependencias municipales, lo que permitirá ampliar el centro sanitario ubicado en la Cala”. El primer edil indicó que “con este paso, atendemos una preocupación que tenían los vecinos de este barrio ante la falta de espacio del consultorio médico actual”.

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El Ayuntamiento ha cedido el local que ocupaba hasta hace unas semanas la Extensión Administrativa de la Cala, que se ha trasladado a otras dependencias municipales en la calle Migjorn, 1.