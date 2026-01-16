Villajoyosa apuesta por una señalización más clara y accesible

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el suministro e instalación de señalética interpretativa y direccional en diversos puntos de interés turístico del municipio, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, facilitar su orientación y poner en valor el patrimonio loca.

La actuación pretende ofrecer información clara y concisa sobre los recursos turísticos, reforzando su relación con el entorno natural y cultural de Villajoyosa.

El proyecto contempla el diseño e instalación de paneles informativos accesibles, que incluirán formatos adaptados como braille y lectura fácil, así como códigos QR para acceder a contenidos multimedia en Lengua de Signos Española, audioguías y audiodescripciones.