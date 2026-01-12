La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se reunió ayer domingo con armadores y patrones tras la entrada en vigor hoy de la nueva normativa europea de control pesquero

Aunque los barcos saldrán hoy a faenar, el sector reconoce estar muy enfadado por una norma que consideran inviable.

Los pescadores denuncian que esta regulación se ha impuesto sin tener en cuenta la realidad del trabajo en el mar, especialmente en flotas de mareas cortas y pesca multiespecífica, donde resulta imposible estimar con exactitud los pesos a bordo de todas las especies capturadas.

Esta tarde participarán en una reunión con la Federación Nacional de Cofradías para analizar el primer día de aplicación de la norma y coordinar una respuesta común. Desde la cofradía consideran que si el próximo día 22 no hay cambios reales, el sector no descarta parar los puertos en toda España.