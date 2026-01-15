Avances en la Casa de la Música y en las viviendas protegidas del Gasparot

Hoy, en sesión plenaria, se ha informado sobre el estado de ambos proyectos, considerados estratégicos para el municipio. Respecto a las viviendas protegidas del Gasparot, se trata de una promoción de 48 viviendas junto al colegio Gasparot, viviendas que van desde estudios hasta pisos de uno y dos dormitorios. El edil de Hacienda, Paco Pérez Buigues, destaca que en breve se podrá optar a ellas. Otra cuestión en el pleno a sido la Casa de La Música, ya que la redacción del proyecto se tiene prevista adjudicar la semana que viene. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros. La actuación forma parte del plan de inversiones municipal y se financiará mediante el préstamo.

Durante el pleno también se ha aprobado por unanimidad el protocolo de emergencias climáticas y catástrofes para el personal municipal, y ha tomado posesión como concejal del grupo VOX José Manuel Chaves Porras, tras la dimisión de David Moreno Asimismo, el Partido Socialista ha visto rechazada su moción para bonificar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos a las viviendas que apuesten por el compostaje doméstico, una propuesta orientada a fomentar la sostenibilidad y la economía circular. Por lo contrario, el gobierno local no ha votado a favor porque ahora mismo consideran que no es factible ya que se necesita de una inversión económica y el contrato de recogida de residuos ya no les permite ampliar esta más.