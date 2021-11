EL PP de La Vila urge a Generalitat a pronunciarse sobre el Área de Transporte Metropolitano

El portavoz del PP de la Vila, Jaime Lloret, ha insistido hoy en la necesidad de que Generalitat agilice la resolución de las alegaciones presentadas al Plan Comarcal de transporte que afecta a la Marina Baixa y Benidorm "y que fue presentado en 2018".

El portavoz popular recuerda que "el ayuntamiento de la Vila va a adjudicar un nuevo servicio de transporte público" y entiende que "el servicio sería mucho más eficiente si se pudiera organizar, en paradas y trayecto, contando con el proyecto de transporte comarcal de la Generalitat". Sin embargo, eso no es posible porque, a pesar de que en 2019 el ayuntamiento respondía, a una pregunta de los populares, que "las alegaciones presentadas por el ayuntamiento habían sido aceptadas casi en su totalidad", en realidad, "no hay respuesta todavía a esas alegaciones", afirma Lloret. Es, de hecho, "el único plan cuyas alegaciones aún no ha sido comunicadas".

El proyecto de Servicio Público de Transporte de la CV-206 se aprobó en mayo de ese año por parte de la Generalitat. El PP insta a que se resuelvan urgentemente las alegaciones para poder mejorar los planes del servicio de la Vila que se encuentra en fase de licitación y que Generalitat no retarde más su resolución.