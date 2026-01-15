El sector pesquero de la Marina Baixa participa en la paralización de la actividad pesquera el lunes 19

Barcos amarrados y lonjas cerradas así protestarán el próximo lunes 19 de enero los pescadores contra la nueva normativa que según destacan desde la cofradía de pescadores de Villajoyosa pone en riesgo la seguridad marítima y expone a los pescadores a sanciones inevitables.

Tanto desde la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa como la de Altea, informan que la duración de la paralización quedará condicionada al resultado de la reunión que se celebrará en Madrid el próximo lunes 19, y que ha sido adelantada respecto a la fecha inicialmente prevista del 22 de enero.

El tema también ha estado presente hoy en sesión plenaria ordinaria en Villajoyosa ya que desde el gobierno local se ha presentado una moción para reducir la burocracia que afecta directamente a los pescadores y evitar que nuevas obligaciones administrativas pongan en riesgo la actividad diaria de la flota de bajura. La moción ha sido presentada por el gobierno local al Pleno y a ella se han adherido PSOE, Vox y Gent per La Vila, y se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales. La iniciativa plantea instar a las autoridades competentes a eliminar el preaviso electrónico de 2 horas y media para la entrada a puerto y a restablecer el umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, medidas que han entrado en vigor el 10 de enero de 2026 para embarcaciones de 12 metros o más.