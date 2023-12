Relleu lidera un proyecto europeo para convertir a los jóvenes en líderes contra el cambio climático

Relleu lidera una red europea que empodera a los jóvenes para que puedan combatir el cambio climático y desempeñar un papel relevante en la promoción del desarrollo sostenible.

El proyecto lleva por título "Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change" (“Los jóvenes lideran el camino de Cero a Héroe: Desarrollo sostenible por el cambio climático”) y consiste en una iniciativa innovadora que forma parte del programa europeo CERV (Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores) en su convocatoria de ‘Red de Ciudades’, que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes para crear una red de jóvenes líderes que impulsen el cambio hacia un futuro más sostenible.

Involucrando a los jóvenes, se pretende que la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad tenga una mayor continuidad en el tiempo

En el programa se integran siete países europeos Italia, Rumania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y Bulgaria, además de España, representado por el ayuntamiento de Relleu como cabeza del proyecto. Desde el ayuntamiento se confía en que “la iniciativa incentive la participación de su ciudadanía más joven en las dinámicas de colaboración europeas”.