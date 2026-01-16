La reforma de la oficina de Suma en Benidorm refuerza la atención presencial, la digitalización y la sostenibilidad

Ubicada en la Avda. Beniardà, atiende al año a más de 25.000 ciudadanos con personal que atiende también en inglés, alemán, francés y ruso. Esta es la primera remodelación integral de la oficina de SUMA en Benidorm tras más de tres décadas. El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha visitado las nuevas instalaciones.

Esta remodelación se enmarca en el Plan de Renovación definido en el Plan Estratégico de Suma que contempla la reforma de las 47 oficinas que tiene el organismo distribuidas por toda la provincia, un proyecto que se prolongará hasta 2030 y cuya inversión ronda los diez millones de euros. La de Benidorm es la segunda oficina que se remodela en la provincia y en este ejercicio de 2026 está previsto reformar también la de Alfaz del Pi.