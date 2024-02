EL PSOE de Finestrat no cree que el gobierno del PP incluya el Cuartel de la Guardia Civil en los presupuestos

El PSOE de Finestrat denuncia la falta de interés del gobierno local para que se lleve a cabo la construcción del cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

El ayuntamiento de Finestrat aprobaba en Septiembre del año 2022 la cesión de un parcela en la partida de “El Alcasser”, además de una aportación de 300.000 euros para construir en esa parcela, el nuevo cuartel de la Guardia Civil del municipio, firmando un convenio con el Ministerio de Interior y con la única condición de que fuera realidad en el plazo de 2 años. Sin embargo, pasado ya todo este tiempo, "las obras aún no se han iniciado y en los presupuestos de 2024, aún por aprobar, no está consignado, al menos de momento", afirma el portavoz del PSOE en Finestrat, Juan Guillermo Algado, no aparecen los 300.000 euros por ningún lado.

El PSOE asegura que desde el equipo de gobierno se les transmite que "no hay consignación porque el ministerio no garantiza que se puede ejecutar el cuartel en 2 años", como pide el ayuntamiento, pero ese plazo no figura en el contrato firmado y Algado insiste en que "debe acatarse lo firmado en los contratos al tenor de los mismos".

Críticas apresuradas

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno de Finestrat argumentan que los presupuestos "aún no están presentados ni aprobados" y que, por tanto, las críticas son demasiado precipitadas.