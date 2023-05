La presa del Amadorio se remodelará para incrementar la cota y poder almacenar más agua

Un proyecto para la elevación de la presa del Amadorio tiene ya el visto bueno del Ministerio para iniciar su recorrido administrativo. El gerente de la Comunidad de Regantes de la Vila Joiosa, Pedro Alemany ha informado hoy de esta autorización que podría suponer una inversión millonaria.

El también edil de aguas del ayuntamiento de la Vila Joiosa acudió el pasado día 10 a una reunión, en Valencia, con la Dirección Técnica del CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En esa reunión fue informado del nuevo proyecto de ampliación de la presa pública del Amadorio, que "se modificará mediante un recrecido de la pared de forma que aumentará su cota", informaba Alemany, "que actualmente está en los 129 puntos, hasta los 132". También se habilitarán "dos compuertas de fondo para realizar descargas de la presa" cuando sea necesario. Esa ampliación de la cota permitirá almacenar más agua y, probablemente, "también permitir que la Confederación Hidrográfica del Júcar conceda resguardos mayores de agua", es decir, la cantidad de agua que se permite conservar en la presa en cada temporada. Que se incremente esa reserva es "una antigua reclamación por la que llevamos peleando mucho tiempo", recuerda Alemany

La idea es comenzar a mover el expediente a comienzos del 2024 y el proyecto tendría una duración de unos 8 o 9 meses hasta la licitación, por lo que en 2025 ya podría ser una realidad.

Detalles aún por decidir

Hay, sin embargo, algunos detalles que aún no están confirmados o no pueden conocerse hasta que no finalice la redacción del proyecto. Así, por ejemplo, aunque no es seguro, se baraja que la superficie de la presa pueda ser transitable. Además, tampoco se conoce el coste de la ejecución de la obra porque no está calculado, pero Alemany cree que "Si digo que podría ser de 10 o 12 millones de euros podría quedarme corto".