El Paseo de las Estrellas reabre este viernes tras su renovación y peatonalización

El proyecto ha transformado este emblemático espacio del frente marítimo en una zona más accesible, sostenible y eficiente, donde peatones y bicicletas serán los verdaderos protagonistas.

Durante las últimas semanas, los trabajos se han centrado en la plantación de vegetación baja y la colocación del nuevo mobiliario urbano, dejando prácticamente lista la nueva plataforma única, que estará completamente operativa desde el viernes, 24 de octubre.

Además, en el paseo se ha llevado a cabo la renovación integral del alumbrado público y dos baños accesibles junto a la biblioplaya del Racó de l’Albir.