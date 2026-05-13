Las obras del centro urbano de l’Alfàs del Pi continúan con la renovación de la red de agua

Las obras de remodelación del casco urbano de l’Alfàs del Pi continúan avanzando según el calendario previsto. En el marco de esta actuación, se ha ejecutado con éxito el cambio del suministro de agua, trasladando el servicio desde las antiguas tuberías a las nuevas instalaciones en la plaza Mayor y la calle Federico García Lorca.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha realizado una visita a la zona para comprobar la evolución de los trabajos, que forman parte de uno de los proyectos de reurbanización más importantes impulsados por el Ayuntamiento para la mejora del centro histórico.

Durante la visita, el edil ha señalado que los trabajos continúan desarrollándose conforme al calendario establecido y ha puesto en valor la importancia de esta intervención para la transformación del entorno urbano. En este sentido, ha subrayado que el proyecto permitirá modernizar el centro del municipio, mejorando de forma significativa la movilidad peatonal, la accesibilidad y la calidad del espacio público.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única que integrará todo este entorno urbano, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la accesibilidad universal. La nueva configuración permitirá ganar en amplitud, funcionalidad y seguridad, adaptando el espacio tanto al uso cotidiano de vecinos y vecinas como a la celebración de eventos y actividades multitudinarias.

Asimismo, la intervención prevé la redefinición de los espacios de estancia, descanso y circulación mediante diferentes tipos de pavimento, lo que contribuirá a una mejor organización del entorno y a una mayor comodidad para el tránsito peatonal.

Uno de los elementos destacados del proyecto será la puesta en valor del pino de l’Alfàs, que contará con un banco de piedra perimetral como zona de descanso y punto de encuentro, incorporando además un carácter conmemorativo vinculado a la historia de la plaza.

De forma paralela, continúan las actuaciones sobre las infraestructuras básicas, con la renovación de la red de agua potable y la sustitución de antiguas conducciones, lo que permitirá mejorar la eficiencia del servicio y adaptarlo a las necesidades actuales.

El concejal de Urbanismo ha subrayado también que “la intervención no es solo una mejora estética, sino una actuación estructural que moderniza las infraestructuras y prepara este espacio para el futuro, respetando al mismo tiempo su identidad y su valor histórico”.

Las obras se están ejecutando por fases con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía y compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del municipio. En este sentido, desde el Ayuntamiento se recuerda que los establecimientos de la zona permanecen abiertos al público y cuentan con accesos habilitados mediante pasarelas para garantizar la movilidad y la actividad comercial.

La actuación cuenta con una inversión municipal de 777.896,67 euros, un plazo de ejecución previsto de seis meses y está siendo llevada a cabo por la mercantil Pavasal.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi agradece la comprensión de vecinos, vecinas y comerciantes durante el desarrollo de unas obras que permitirán modernizar uno de los espacios más representativos del municipio.