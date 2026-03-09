El nuevo parque Terral de La Cala de la Vila abre sus puertas al público este viernes

Este espacio se ha convertido en un nuevo parque urbano con senderos, una pista de Pump Track, tirolina, pistas de petanca o aparatos de ejercicio biosaludables, tras la regeneración llevada a cabo por el Ayuntamiento con una inversión de 609.758 euros.

La apertura tendrá lugar a las cinco de la tarde y estará abierto a la ciudadanía, y contará con una exhibición de Pump Track en el nuevo circuito de esta zona verde y los vecinos y residentes podrán disfrutar del itinerario accesible para favorecer la movilidad que se ha creado rodeado de áreas de descanso. Además, podrán practicar deporte en las pistas de petanca, tirolina o en los aparatos de ejercicio biosaludables, entre otros elementos.

Un circuito que el viernes será el escenario de una exhibición de la liga LBR de bicicletas, skates, scooters y rollers, todo ello amenizado por un “speaker”. Además, aquellos que quieran probar la nueva pista, podrán inscribirse a través de un QR, que puede encontrarse en los canales oficiales municipales, o presencialmente el próximo viernes. Los niños menores de 15 años podrán acceder al circuito de 17:00 a 18:00 horas y los mayores de 16 años de 18:00 a 19:00 horas.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “los vecinos del barrio de la Cala cuentan con un nuevo punto de encuentro en el que practicar deporte, pasear por los senderos o disfrutar de zonas tranquilas con mesas de picnic o mobiliario urbano”. El primer edil indicó que “tras los trabajos de regeneración de esta zona verde, hemos recuperado un gran espacio para la ciudadanía”.