El nuevo parque Terral de La Cala de la Vila abre sus puertas al público este viernes

La apertura a las cinco de la tarde del viernes estará abierta a la ciudadanía y contará con una exhibición de Pump Track

Villajoyosa

Este espacio se ha convertido en un nuevo parque urbano con senderos, una pista de Pump Track, tirolina, pistas de petanca o aparatos de ejercicio biosaludables, tras la regeneración llevada a cabo por el Ayuntamiento con una inversión de 609.758 euros.

La apertura tendrá lugar a las cinco de la tarde y estará abierto a la ciudadanía, y contará con una exhibición de Pump Track en el nuevo circuito de esta zona verde y los vecinos y residentes podrán disfrutar del itinerario accesible para favorecer la movilidad que se ha creado rodeado de áreas de descanso. Además, podrán practicar deporte en las pistas de petanca, tirolina o en los aparatos de ejercicio biosaludables, entre otros elementos.

Un circuito que el viernes será el escenario de una exhibición de la liga LBR de bicicletas, skates, scooters y rollers, todo ello amenizado por un “speaker”. Además, aquellos que quieran probar la nueva pista, podrán inscribirse a través de un QR, que puede encontrarse en los canales oficiales municipales, o presencialmente el próximo viernes. Los niños menores de 15 años podrán acceder al circuito de 17:00 a 18:00 horas y los mayores de 16 años de 18:00 a 19:00 horas.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “los vecinos del barrio de la Cala cuentan con un nuevo punto de encuentro en el que practicar deporte, pasear por los senderos o disfrutar de zonas tranquilas con mesas de picnic o mobiliario urbano”. El primer edil indicó que “tras los trabajos de regeneración de esta zona verde, hemos recuperado un gran espacio para la ciudadanía”.

