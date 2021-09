La Nucía en Segunda B y la Vila en 3ª División logran salvar sin derrotas la Primera Jornada de Liga de la Temporada

La Nucía suma así sus 3 primeros puntos. Sólo cinco equipos acabaron con victoria en el marcador en esta primera cita de la temporada y, por tanto, la Nucía se coloca en el grupo de cabeza de este grupo 5 de Segunda B, junto con el Levante B, Puertollano, el Real Murcia y el Melilla.

Fernando Latorre, el míster, en la rueda de prensa, satisfecho aunque vio a su equipo "con los nervios y la presión del inicio de liga a flor de piel".

El Villajoyosa C.F. no pudo, al contrario de lo que pasó con la Nucía, estrenarse en el marcador, pero ofreció un juego más que aceptable y plantó cara a un difícil rival. Empate a cero en el Nou Pla frente al Torrent que es un equipo de los llamados a estar en el tercio alto de la tabla si no se le complica la temporada. No es, tampoco, si se tiene en cuenta la potencia del rival, un mal resultado.