La Nucía amplía la red de hidrantes para extinción de incendios

Esta actuación ha supuesto una inversión de 6.400 euros financiados 100% por el área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de Generalitat Valenciana,

La semana pasada finalizaron las obras de instalación de dos nuevos hidrantes para la extinción de incendios forestales. Estas actuaciones se han acometido en carrer Forques y camí de Collaet. Con esta actuación se amplía la red de hidrantes destinados a tareas de extinción de incendios forestales, de hecho, estos dos nuevos hidrantes se ubican muy cerca de núcleos de masa forestal.