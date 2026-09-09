Normalidad en el inicio del curso escolar en los tres colegios públicos y el instituto de l’Alfàs del Pi

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha valorado positivamente el desarrollo de esta primera jornada y ha señalado que “la vuelta a las aulas siempre supone un momento especial para las familias, el alumnado y el profesorado, pero este año podemos hacer un balance muy positivo de este primer día”. La edil ha subrayado que “el objetivo es que los centros funcionen con normalidad desde el primer momento y que tanto el alumnado como sus familias encuentren un entorno preparado para comenzar esta nueva etapa con tranquilidad”.

Este curso son 400 los escolares matriculados en Educación Infantil y 845 en Primaria, mientras que en Educación Secundaria Obligatoria se han contabilizado 500 estudiantes y otros 130 en Bachillerato. La Formación Profesional reúne a 25 alumnos en FP Básica, 232 en Ciclos Formativos de Grado Medio y 110 en Grado Superior. La cifra global podrá experimentar ligeras variaciones en los próximos días debido a la matrícula sobrevenida.

Una de las novedades de este curso es la puesta en marcha de una nueva aula UECO en el CEIP Veles e Vents. Con esta incorporación, los cuatro centros educativos públicos de l’Alfàs del Pi cuentan ya con una unidad de estas características, destinada a proporcionar una atención especializada al alumnado que lo necesita, con profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y personal educador.

La oferta formativa del IES L’Arabí vuelve a destacar por su amplitud, con una decena de ciclos de Formación Profesional. En Grado Superior se imparten Dietética, Integración Social y Educación Infantil, mientras que en Grado Medio se ofrecen Emergencias Sanitarias, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia. El centro cuenta además con el ciclo de FP Básica de Agro-jardinería y Composiciones Florales.

“La variedad de opciones que ofrece el IES L’Arabí permite a nuestros jóvenes elegir entre diferentes itinerarios formativos sin necesidad de desplazarse fuera del municipio”, ha destacado Sevilla. “Es una oferta que responde a distintos perfiles e intereses y que también abre puertas hacia la incorporación al mercado laboral”, ha añadido.

Además, como novedad este curso, el IES L’Arabí aplicará un horario reducido durante los meses de septiembre y junio, de 8:00 a 13:00 horas. La medida ha sido adoptada con el objetivo de hacer frente a las altas temperaturas y favorecer unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad lectiva durante los periodos de mayor calor.

Durante el verano, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha realizado trabajos de mantenimiento y mejora en los tres colegios públicos, coordinados por las concejalías de Educación y Servicios Técnicos. Las actuaciones han incluido trabajos de pintura,

fontanería, electricidad, limpieza y diferentes reparaciones en espacios interiores y exteriores.

El calendario escolar se prolongará hasta el 18 de junio de 2027. Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre al 6 de enero y las de Semana Santa, del 25 de marzo al 5 de abril. Los días 9 y 10 de noviembre serán festivos locales, mientras que el 7 de diciembre, el 5 de febrero y el 3 de mayo han sido establecidos como días no lectivos por acuerdo de los centros educativos y el Consejo Escolar.