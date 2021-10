Miembros de la directiva original de Gent per la Vila acusan a su portavoz de crear otro partido de forma irregular

Los hechos a los que se refieren los denunciantes ocurrían el 10 de enero de 2014, cuando el partido Gent per la Vila modificaba sus estatutos y cambiaba su nombre oficial al de Gent per la Vila/Ciudadanos, con el que figura actualmente en el registro de partidos, según la demanda presentada por algunos de los miembros de la junta directiva original.

Para los demandantes, este cambio se ha llevado a cabo sin su conocimiento y, por tanto, contraviniendo los estatutos fundacionales y la ley de Partidos. Asegura la demanda que no han sido convocados a ninguna reunión de la junta desde entonces, a pesar de intentar contactar en varias ocasiones con el concejal y portavoz del partido, Pedro Alemany. Tampoco les consta que se haya convocado elección a presidente cada cuatro años como regulan los estatutos.

El tribunal cita ahora a las partes para una conciliación o, en su caso, para fijar si el proceso debe o no continuar. Una conciliación en la que, según ha podido conocer Onda Cero, la parte demandante pedirá ver las cuentas de los últimos años, ya que no las conoce y sospecha que no se han presentado a la Sindicatura de Cuentas en tiempo y forma. Por su parte, Pedro Alemany ha manifestado a Onda Cero que no va a hacer declaraciones por el momento.