Más de 600 mujeres de la Marina Baixa se reunieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Se trata de una jornada de convivencia que cada año se celebra en un municipio distinto y que combina actividades lúdicas con un carácter reivindicativo, convirtiéndo tras veinticinco ediciones en una cita consolidada para las mujeres de la Marina Baixa.

El encuentro está organizado por el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, creado en 2017 para impulsar acciones conjuntas que fomenten la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género.

El programa ha incluido actuaciones musicales de la violinista Clara Saval, el grupo Tocant i Rodant y La Gran Babylon, además de una merienda elaborada por hornos del municipio anfitrión.

Durante la jornada, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la importancia de seguir avanzando en igualdad y ha puesto en valor la implicación de las mujeres de la comarca.

También ha asistido el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien ha agradecido a ayuntamientos y colectivos su colaboración para hacer posible, un año más, este encuentro comarcal.