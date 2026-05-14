Más de 300 personas se concentran en l’Alfàs del Pi en defensa de la escuela pública

Más de 300 personas participaron ayer por la tarde en la concentración convocada por las AMPAS de los centros educativos públicos de l’Alfàs del Pi en defensa de la escuela pública. La movilización, celebrada en la explanada de la Casa de Cultura, reunió a familias, profesorado, alumnado y representantes políticos en un acto reivindicativo que contó también con la participación de colectivos llegados desde otros municipios de la comarca.

Bajo lemas como ‘Defensem l’escola pública’, ‘Lluitem pels nostres drets’, ‘No estamos pidiendo favores. Estamos defendiendo derechos’ o ‘Queremos educación inclusiva’, las personas asistentes mostraron su respaldo a las reivindicaciones del profesorado y reclamaron una mayor inversión en la educación pública.

La concentración estuvo marcada por un ambiente reivindicativo y festivo al mismo tiempo, acompañado por el sonido de silbatos y por la música tradicional de xirimita y tabalet, que puso ritmo a una tarde de protesta y defensa de la enseñanza pública.

Las AMPAS organizadoras quisieron agradecer la elevada participación y el apoyo recibido tanto por parte de la comunidad educativa de l’Alfàs del Pi como de otras localidades de la Marina Baixa que se sumaron a la convocatoria. Según señalaron, esta movilización pretende visibilizar la situación que atraviesa la educación pública y reclamar mejoras que garanticen una enseñanza de calidad, inclusiva y con recursos suficientes.

La convocatoria se realizó en apoyo a la huelga indefinida del profesorado y para respaldar demandas como la reducción de las ratios en las aulas, la disminución de la carga burocrática del personal docente, la mejora de las infraestructuras educativas y el incremento de recursos destinados a la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable.