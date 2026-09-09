Más de 1.200 estudiantes de Finestrat vuelven a las aulas

“Hoy damos la bienvenida a alumnado y profesorado en esta jornada especial de regreso a las clases en el CEIP “Puig Campana, en el CEIP “Balcó de Finestrat” y también en nuestra Escuela Infantil EMUFI de 0 a 3 años que están en pleno período de adaptación. Por nuestra parte, hemos aprovechado el paréntesis del verano para intervenir en los centros y que todo esté a punto para el inicio de las clases”, indicó el Alcalde en funciones. “Volvemos al cole con el profesorado al 100% y con una jornada en la que debido a la alerta naranja decretada por lluvias y tormentas se ha mantenido la actividad lectiva en los Centros Educativos aunque con la suspensión de recreos en el exterior mientras esté la alerta en vigor”.

En su visita junto al técnico municipal de Educación, Ángel Lloret, el alcalde en funciones fue recibido por la dirección del colegio Puig Campana y el colegio Balcó de Finestrat, además de EMUFI en el día de puertas abiertas junto a la concejala de Educación, Beatriz Quintillán.

En cifras, el CEIP Balcó de Finestrat, ubicado en la zona de urbanizaciones y más próximo a La Cala, comienza el curso con 540 alumnos/as. El CEIP Puig Campana, ubicado en el casco histórico, comienza el curso con 230 alumnos/as. Ambos colegios disponen de aula para niños/as de 2 años. En el caso de 0 a 3 años Finestrat cuenta con su Escuela Infantil Municipal, EMUFI con 38 plazas. Cabe recordar que éste será el 3º año consecutivo con la enseñanza de 0 a 3 años gratuita, sufragada desde la Generalitat Valenciana. Se estima que más de 300 familias de Finestrat se benefician de esta medida de apoyo a la conciliación. “Y dada la elevada demanda de plazas en esta franja de edad de 0 a 3 años tenemos en marcha las obras de la que será nuestra 2ª Escuela Infantil Municipal en la zona de urbanizaciones con más de 100 plazas y una inversión de 1’8millón de € por parte del Ayuntamiento”.

En lo que se refiere a Educación Secundaria también siguen a buen ritmo las obras del primer Instituto de Finestrat. “Ahora mismo tenemos unos 400 estudiantes de la ESO, Bachiller y Ciclos que este curso empiezan sus clases en otros centros de la comarca. La previsión es que las obras del Instituto de Finestrat estén finalizadas este año”, concluyó el Alcalde en funciones.

Desde el Ayuntamiento han realizado este año una inversión superior a 60.000€ para actuaciones como mantenimiento, jardinería, pintura, impermeabilización de la cubierta del CEIP Balcó de Finestrat o repintado de pistas exteriores deportivas, entre otras acciones. Además, la dirección de los 2 centros dispone para este curso con la ayuda de 15.000€ destinada desde la Generalitat Valenciana para el equipamiento de climatización de las aulas