La Marina Baixa apuesta por repartir las tareas del hogar con una nueva campaña de igualdad

El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa ha presentado una nueva campaña de corresponsabilidad en los cuidados con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra el próximo 15 de mayo.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de repartir de manera equitativa tanto las tareas domésticas como la carga mental asociada a la organización del hogar y los cuidados familiares, ya sea de menores, personas mayores o mascotas. El objetivo es evitar que esta responsabilidad siga recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y contribuir así a reducir la brecha de los cuidados.

‘Juego Limpio’: la nueva campaña comarcal | Onda Cero Marina Baixa

La campaña facilita a las familias una pizarra táctica magnética para colocar en la nevera, diseñada para convertir el tradicional “yo te ayudo” en un “me toca a mí”. A través de distintos iconos relacionados con las tareas cotidianas —como hacer la compra, poner la lavadora, limpiar, cocinar o cuidar mascotas— se propone distribuir semanalmente las responsabilidades entre todos los integrantes del hogar.

La iniciativa subraya que la corresponsabilidad no consiste únicamente en repartir tareas al 50 %, sino en asumir colectivamente el bienestar familiar y la organización diaria.

También pone el acento en la denominada carga mental, ese trabajo invisible que implica recordar, planificar, anticipar necesidades y coordinar el funcionamiento de la vida doméstica.

La pizarra se acompaña de un díptico informativo con recomendaciones prácticas para fomentar la implicación de todos los miembros de la familia: colocar la pizarra en un lugar visible, organizar reuniones semanales, rotar responsabilidades y asumir cada tarea sin necesidad de recordatorios constantes.

Además, la campaña incluye varios vídeos para redes sociales realizados en clave de humor, con los que se pretende acercar el mensaje a la ciudadanía y reforzar la idea de que la corresponsabilidad es una tarea compartida que implica a todas las personas.