El lunes se aprueba la Cuenta General del Ayuntamiento de la Vila

Los presupuestos generales para 2023 de la Vila Joiosa, según ha podido conocer Onda Cero, están ya prácticamente cerrados, pero aún no se han aprobado los presupuestos respectivos de los dos organismos autónomos del ayuntamiento, la Fundación Parra Conca y el Hospital Santa Marta, de forma que, hasta que esto no se produzca, no podrá aprobarse el presupuesto global.

Sin embargo, el alcalde Andreu Verdú ha anunciado ya "la convocatoria para la aprobación de la cuenta general del 2022 para este próximo lunes día 9", mientras que el plazo para la aprobación de los presupuestos no quiere Verdú que se vaya a más allá del primer trimestre del año. También ha revelado el alcalde el monto aproximado de ese presupuesto, que "será de 40 millones de euros".

Desde la concejalía de Hacienda, han asegurado que "los presupuestos se aprobarán en esta legislatura" y han recordado que "se han ido reduciendo los retrasos en su aprobación año tras año".