Desde el lunes 19 de octubre el tráfico quedará cortado en el Camí del Salt de l’Aigua en Benidorm por las obras del colector del Palau

El tráfico rodado del Camí del Salt de l’Aigua quedará cortado desde el próximo lunes 19 de octubre con motivo de las obras del nuevo colector del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, según ha informado hoy el departamento de Vía Pública. El acceso permanecerá cerrado en ambos sentidos desde la avenida Comunidad Valenciana hasta el Palau durante una semana, que es el tiempo estimado que durarán los trabajos. No obstante, se dejará pasar a los residentes de la zona en función del desarrollo de la obra.

Los trabajos que se están ejecutando consisten en la colocación del nuevo colector que sustituirá a la estación de bombeo que existía hasta ahora, reduciendo el consumo energético, los costes de mantenimiento y el riesgo de vertidos. La finalidad de las obras es dar solución a los problemas de evacuación de aguas residuales que se producían con relativa frecuencia en el Palau.

El proyecto que se está ejecutando supone una inversión cercana a los 570.000 euros, sufragados con carga a los fondos de renovación de infraestructuras de la empresa concesionaria de la gestión del agua.