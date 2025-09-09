L’Alfàs del Pi presenta tres jornadas formativas en septiembre dentro de ‘Vive l’Alfàs Saludable’

La primera actividad, está dedicada a visibilizar los retos y oportunidades de las personas con discapacidad en el entorno laboral y social.

La segunda jornada, el viernes 27 de septiembre acogerá el II Congreso del Bienestar ‘Pura Vida’, dirigido a deportistas federados, entrenadores, profesionales de la salud y personas interesadas en adoptar hábitos de vida saludables y en el envejecimiento activo.

El ciclo finalizará el lunes 30 de septiembre con una jornada dedicada al Acogimiento Familiar, organizada en colaboración con la Dirección General de Familia, reunirá a asociaciones, profesionales del ámbito social y familias acogedoras, con el objetivo de informar, sensibilizar y promover el acogimiento familiar.