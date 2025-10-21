L’Alfàs del Pi organiza un debate sobre la crisis climática por el 20 aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada

El encuentro se celebrará el viernes 24 de octubre, de 10:30 a 13:00 horas, en el Centro de Educación Ambiental Carabineros, y reunirá a tres expertos de prestigio internacional que analizarán las causas y consecuencias del cambio climático desde distintas disciplinas científicas.

El matemático David García, doctor en Geodesia Espacial y profesor titular en la Universidad de Alicante, abrirá el programa con una intervención centrada en el estudio del nivel del mar y el ciclo del agua mediante tecnologías satelitales. El segundo turno será para el biólogo marino Jaime Penedés Suay, doctor en Biodiversidad por la Universidad de Valencia, especializado en el estudio de tiburones y rayas. Cerrará la ronda de ponencias el geógrafo Artemi Cerdà, referente internacional en investigación sobre erosión y degradación del suelo. Profesor en la Universitat de València y autor de más de 400 publicaciones científicas.