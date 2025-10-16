L’Alfàs del Pi moderniza la calle Rosa dels Vents con un nuevo tramo urbano

L’Alfàs del Pi ha dado inicio a las obras de prolongación y urbanización de un tramo de la calle Rosa dels Vents.
Los trabajos se centran en 80 metros de calle e incluyen movimiento de tierras, apertura de zanjas para redes de saneamiento, agua potable, telecomunicaciones y alumbrado público, así como la construcción de aceras, firme de calzada y la plantación de arbolado con riego por goteo. Además, el diseño incorpora infraestructura para telefonía y fibra óptica y un sistema de alumbrado público compatible con la telegestión municipal.