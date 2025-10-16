urbanismo

L’Alfàs del Pi moderniza la calle Rosa dels Vents con un nuevo tramo urbano

El proyecto municipal, que cuenta con una inversión de 146.030 euros, se ejecutará en un plazo de dos meses

Onda Cero Marina Baixa

L'Alfàs del Pi |

L’Alfàs del Pi moderniza la calle Rosa dels Vents con un nuevo tramo urbano
L'Alfàs del Pi moderniza la calle Rosa dels Vents con un nuevo tramo urbano

L’Alfàs del Pi ha dado inicio a las obras de prolongación y urbanización de un tramo de la calle Rosa dels Vents.

Los trabajos se centran en 80 metros de calle e incluyen movimiento de tierras, apertura de zanjas para redes de saneamiento, agua potable, telecomunicaciones y alumbrado público, así como la construcción de aceras, firme de calzada y la plantación de arbolado con riego por goteo. Además, el diseño incorpora infraestructura para telefonía y fibra óptica y un sistema de alumbrado público compatible con la telegestión municipal.

