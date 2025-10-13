vivienda

L'Alfàs del Pi y la Generalitat avanzan en la cesión de una parcela para construir viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible

El encuentro ha servido para continuar desarrollando el Plan Vive de la Generalitat. La parcela se cederá mediante el mecanismo de mutación demanial, un procedimiento administrativo por el cual un bien de dominio público cambia su destino para otro fin público, sin dejar de ser un bien público

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

Las nuevas viviendas se destinarán a colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. Para poder optar a estas viviendas, las personas o unidades de convivencia tendrán que cumplir una serie de requisitos, como disponer de unos ingresos máximos y mínimos determinados, no tener una vivienda en propiedad y destinar el alquiler a la residencia habitual y permanente.

El Ayuntamiento, según ha explicado el regidor de Urbanismo, Toni Such, está estudiando la posibilidad de aportar más suelo municipal “para aprovechar mejor el espacio disponible y ofrecer un número más grande de viviendas de protección pública”.

