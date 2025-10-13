L'Alfàs del Pi y la Generalitat avanzan en la cesión de una parcela para construir viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible

Las nuevas viviendas se destinarán a colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. Para poder optar a estas viviendas, las personas o unidades de convivencia tendrán que cumplir una serie de requisitos, como disponer de unos ingresos máximos y mínimos determinados, no tener una vivienda en propiedad y destinar el alquiler a la residencia habitual y permanente.

El Ayuntamiento, según ha explicado el regidor de Urbanismo, Toni Such, está estudiando la posibilidad de aportar más suelo municipal “para aprovechar mejor el espacio disponible y ofrecer un número más grande de viviendas de protección pública”.