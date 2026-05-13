La imagen de l’Alfàs del Pi y sus espacios naturales galardonados llegarán hasta Polonia en el Certamen Internacional Miss Supranational

Un acto que ha contado además con la participación de Nelly Mestre, Miss RNB España Supranacional 2026, quien el próximo mes de julio representará a España en el certamen internacional Miss Supranational, que se celebrará en Polonia con la participación de más de 100 países de todo el mundo.

Durante el acto, Nelly Mestre ha anunciado que varios de los espacios naturales y patrimoniales de l’Alfàs reconocidos por ADEAC serán el escenario de su vídeo oficial de presentación internacional, una pieza audiovisual con la que quiere mostrar no solo quién es ella, sino también cómo es el lugar donde ha crecido.

La playa del Racó de l’Albir, el Centro de Interpretación Faro de l’Albir o el Sendero Azul Camino al Faro de l’Albir —elegido además Mejor Sendero Azul 2026 de España— serán algunos de los enclaves protagonistas de esta grabación, con la que la candidata pretende llevar la imagen de l’Alfàs del Pi a uno de los certámenes de belleza más importantes y reconocidos del mundo.

Miss Supranational está considerado uno de los grandes concursos internacionales del circuito “Grand Slam”, un certamen que busca perfiles completos, comprometidos y con valores, más allá de la imagen. En este sentido, Nelly Mestre trabaja actualmente en un proyecto social centrado en la promoción de la salud mental, una iniciativa que forma parte de su candidatura y con la que quiere contribuir a visibilizar la importancia del bienestar emocional, especialmente entre los jóvenes.

“Es un honor representar a España y poder llevar el nombre de l’Alfàs del Pi a nivel internacional”, ha señalado Nelly Mestre. “Quería que mi vídeo reflejara mi esencia, mis valores y también el entorno donde me he criado. Mostrar estos espacios es enseñar al mundo la riqueza natural, cultural y medioambiental que tenemos en l’Alfàs”, ha añadido.

La joven viajará en julio a Polonia, donde permanecerá durante tres semanas de concentración junto al resto de candidatas internacionales antes de la gran final del certamen.

Precisamente muchos de los escenarios elegidos para este vídeo han sido distinguidos este año con importantes reconocimientos ambientales. L’Alfàs del Pi ha revalidado la Bandera Azul para la playa del Racó de l’Albir, distintivo internacional que certifica la excelencia en calidad del agua, seguridad, accesibilidad y gestión ambiental del litoral.

A este galardón se suma el distintivo Sendero Azul para el Camino al Faro de l’Albir, reconocido además en 2026 como el Mejor Sendero Azul de España, una distinción que pone en valor tanto la riqueza medioambiental y paisajística del enclave como el trabajo realizado en conservación y divulgación ambiental.

Asimismo, l’Alfàs del Pi ha obtenido seis distintivos Centro Azul, consolidándose nuevamente como el municipio de Europa con mayor número de estos reconocimientos. Entre los espacios distinguidos se encuentran el Centro de Interpretación Faro de l’Albir, el Museo al Aire Libre Villa Romana, el CIPM Los Carrascos, el Centro de Interpretación Medioambiental ‘La Antigua Cantera’, el CEA Carabineros y Espai Cultural Escoles Velles

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado que “estos reconocimientos son fruto de muchos años de trabajo y compromiso con un modelo sostenible y respetuoso con el entorno. Que además una joven de l’Alfàs como Nelly proyecte estos espacios en un escaparate internacional de esta magnitud supone una promoción extraordinaria para el municipio”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha subrayado que “estos distintivos avalan la calidad ambiental y patrimonial de l’Alfàs del Pi. Que sean precisamente estos lugares los elegidos para representar a España en un certamen internacional demuestra el enorme valor y atractivo de nuestro entorno natural y cultural”.

Con estos ocho galardones ambientales y esta proyección internacional vinculada al certamen Miss Supranational, l’Alfàs del Pi continúa reforzando su posición como destino comprometido con la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y la promoción de un turismo responsable y de calidad.