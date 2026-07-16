La Guardia Civil sanciona la venta de vapers a menores y detecta máquinas sin control de edad en varios municipios de la comarca

Los agentes localizaron una máquina expendedora sin control de edad a escasos cincuenta metros de un instituto. Se han realizado veintidós inspecciones con resultado de infracción en locales de venta y máquinas expendedoras. Las infracciones relacionadas con la venta de estos productos a menores pueden conllevar multas de hasta 60.000 euros y, en los supuestos muy graves, alcanzar los 600.000 euros

La Guardia Civil ha detectado la venta de vapers y productos con nicotina a menores de edad, así como máquinas expendedoras que carecían de sistemas de control de edad, en nueve municipios de la provincia de Alicante. Las actuaciones se han saldado con veintidós inspecciones con resultado de infracción.

La investigación se inició en abril de 2025 por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Calpe, en el marco de las actuaciones dirigidas a la protección de los menores, ante la preocupación existente por el uso de vapeadores entre los jóvenes y la baja percepción de riesgo asociada a estos productos.

Tras realizar las primeras gestiones y comprobar la normativa aplicable, los agentes centraron las actuaciones en la inspección de máquinas expendedoras que carecían de mecanismos para impedir el acceso de menores y en establecimientos sobre los que existían indicios de venta de estos productos sin comprobar la edad de los compradores.

Las inspecciones permitieron constatar que en nueve establecimientos se dispensaban vapers y líquidos con nicotina a menores sin verificar previamente su edad mediante un documento oficial. Los agentes localizaron además una máquina expendedora sin control de edad situada a escasos cincuenta metros de la entrada de un instituto de educación secundaria.

Durante las actuaciones realizadas en l’Alfàs del Pi, los agentes detectaron también en uno de los establecimientos la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

En total, la Guardia Civil ha realizado veintidós inspecciones con resultado de infracción, de las que diez se realizaron en establecimientos dedicados a la venta de vapeadores y doce en máquinas expendedoras que carecían de sistemas de control de edad. Las actuaciones se han desarrollado en Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, l’Alfàs del Pi, La Nucía, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa.

La normativa prohíbe la venta a menores de 18 años de productos susceptibles de liberar nicotina, así como de aquellos que imiten o induzcan al hábito de fumar. Las conductas relacionadas con menores pueden ser calificadas como infracciones graves, con multas de entre 15.000,01 y 60.000 euros, mientras que los supuestos considerados muy graves pueden ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros, en función de las circunstancias y de la resolución del órgano administrativo competente.

La Guardia Civil mantiene la vigilancia sobre este tipo de establecimientos y recuerda a sus responsables la obligación de comprobar la edad de los compradores cuando existan dudas y de adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores a productos cuya venta tienen prohibida.