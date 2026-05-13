Graves deficiencias en el subsuelo de la calle Londres en Benidorm obligan a ampliar las obras

El Ayuntamiento de Benidorm ha decidido acometer una renovación integral en la calle Londres después de haber detectado deficiencias en el subsuelo de la vía mientras se ejecutaban los trabajos de instalación de la red de aguas pluviales, una obra vinculada a la de renovación de infraestructuras hidráulicas que también se está ejecutando en la calle Montecarlo. La actuación en la calle Londres afectará al tramo comprendido entre las calles Estocolmo y Montecarlo.

Ha sido esta semana cuando se ha detectado estas deficiencias en el subsuelo tras comprobarse que el terreno se encontraba poco compactado. De hecho, mientras la maquinaria excavaba para colocar las nuevas conducciones había grandes trozos de calzada que se desprendían. Según ha indicado José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo del Agua, que ha realizado una visita a la zona para conocer con detalle la situación, “haber detectado estas deficiencias durante esta obra posiblemente haya evitado que en un futuro se hubiera producido algún accidente con un vehículo pesado o después de fuertes lluvias”.

Benidorm ejecutará una renovación integral en la calle Londres | Onda Cero Marina Baixa

La calle Londres se encuentra cortada al tráfico en el tramo citado desde el pasado 29 de abril y la previsión inicialmente era instalar un colector de aguas pluviales con los correspondientes imbornales. Sin embargo, ahora la obra se completará con la renovación del alcantarillado, agua potable y demás instalaciones subterráneas “para dejar la calle en perfectas condiciones y con el terreno absolutamente compactado”.

Lógicamente, esta circunstancia sobrevenida conllevará “un retraso en los plazos de ejecución” y un coste adicional “que aún no ha sido valorado porque estamos a la espera de lo que diga la dirección facultativa de la obra” ha indicado González de Zárate, que ha recalcado el hecho de que “aquí no se ha actuado desde hace 40 o 50 años”. El edil ha avanzado que se está realizando un estudio del tramo de la calle entre Estocolmo y Montecarlo “porque habrá que hacer una renovación integral de la calle”.

El concejal ha expuesto asimismo que los ritmos de trabajo en este punto “van más lentos porque a medida que íbamos avanzando, la zanja y las aceras se iban cayendo”. De cualquier forma, ha insistido en que estas circunstancias son “imprevistos que pueden suceder”, pero ha hecho hincapié en que “lo importante es haberlo detectado durante la obra porque podía haber ocurrido un desprendimiento tras el paso de un vehículo pesado o con fuertes precipitaciones”.