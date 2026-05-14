La Generalitat presenta en Benidorm una nueva plataforma para monitorizar en tiempo real la calidad del aire

La Generalitat Valenciana ha presentado hoy en Benidorm una nueva herramienta que permitirá comprobar y monitorizar en tiempo real la calidad del aire para lograr una gestión ágil, interoperable y eficaz. La Plataforma Integral de Control Ambiental (PICA) generará más de 40 millones de mediciones anuales en todo el territorio de la Comunitat a través de la Red Valenciana de Vigilancia, que cuenta con 82 estaciones activas de calidad del aire (de las que 56 son propiedad de la Generalitat y 27 de otras entidades como autoridades portuarias, ayuntamientos o empresas energéticas o industriales).

La presentación ha tenido lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento y ha contado con la presencia del alcalde, Toni Pérez, del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; así como la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti; y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco. También han asistido miembros de la corporación local y los diputados autonómicos Manuel Pérez Fenoll y José Ramón González de Zárate.

La plataforma se ha puesto en marcha para el proyecto de calidad del aire, dada su importancia estratégica y, en un futuro, permitirá la monitorización de cualquier sistema basado en sensores. Entre las ventajas de este sistema destacan la existencia de una ventanilla única para todos los actores implicados, la centralización documental, el acceso directo a expedientes y mediciones, así como la automatización de avisos y comunicaciones administrativas.

La PICA centraliza y administra toda la información relativa a la calidad del aire en la Comunitat Valenciana al recibir información automática de los sensores instalados en las estaciones, datos manuales de laboratorios y validaciones del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Con esa información realiza cálculos matemáticos, genera alarmas por superación de umbrales o ausencia de datos y elabora informes estadísticos y de cumplimiento normativo. El sistema, además, permite visualizar la información en cuadros de mando, gráficos y mapas geolocalizados y se integra con aplicaciones y servicios web como la ‘app’ GVA Aire y el futuro portal público de calidad del aire.

Martínez Mus ha afirmado que la plataforma supone “un salto tecnológico en la gestión ambiental de la Comunitat Valenciana”, al permitir una “gestión más ágil, interoperable y eficaz” de los datos relacionados con la calidad del aire y el control de emisiones. Con la nueva aplicación, ha continuado, “se mejora la trazabilidad de los datos, se refuerza la seguridad y fiabilidad de la información, así como se dispondrá de una capacidad mucho mayor para la supervisión y la toma de decisiones”. La iniciativa cuenta con una inversión de más de dos millones de euros financiados por la Unión Europea, a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

El alcalde Toni Pérez ha afirmado en la presentación que la PICA es “un proyecto que pretende avanzar en políticas de gobernanza” y en ese sentido ha asegurado que “el verdadero desarrollo se mide en el bienestar de las personas y en tener un territorio más eficiente y humano”. Pérez ha evidenciado que mejorar la calidad del aire requiere de inversión, por lo que ha considerado “fundamental” “la monitorización y coordinación entre administraciones”.

El alcalde ha situado a Benidorm como ejemplo de ciudad “que desde los años 90 da una importancia enorme a la calidad del aire”. Así, ha recordado que en el año 2004 ya se disponía de una estación medioambiental integrada en la red de la Comunitat y que en 2024 se sumaron dos más y cuatro más en 2025 “que están diseminadas por todo el término municipal y que miden muchos parámetros”. “Nuestra calidad del aire arroja unos resultados muy favorables en los últimos años” ha afirmado el primer edil.

A ello ha contribuido, por ejemplo, “que el 75% de los desplazamientos en la ciudad sean a pie o tener una ordenanza de Movilidad muy avanzada con el objetivo de devolver la ciudad a los peatones”. Por eso, Toni Pérez ha indicado que continuarán las acciones de “monitorización continua para seguir posicionándonos como un destino sostenible”. En ese punto también ha destacado el papel del sector empresarial “que está realizando avances muy significativos”.