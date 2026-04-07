Sanidad

Finestrat presenta su mapa de activos para la salud con más de 70 activos que contribuyen al bienestar y mejora de calidad de vida de vecinos y vecinas

El consistorio ha hecho coincidir esta presentación coincidiendo con el 7 de abril, Día Mundial de la Salud

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Esta es una herramienta para identificar, visibilizar y poner al alcance de la ciudadanía los recursos del municipio que contribuyen al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de vecinos y vecinas. Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa de Finestrat

Con la participación ciudadana, también la implicación de diversas áreas municipales, así como entidades privadas asociadas al ámbito sanitario y asistencial se ha creado este mapa que ya se puede consultar en la web municipal y que es una referencia clave para continuar avanzando en acciones futuras de promoción de la salud, participación ciudadana y mejora del entorno.

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