El Consorci Mare recoge 937 litros de aceite doméstico usado en Villajoyosa y Benidorm

Actualmente, los municipios cuentan con 27 contenedores de aceite usado en Villajoyosa y 11 en Benidorm. Además, desde el pasado mes de octubre, el Consorci Mare ha puesto en marcha la recogida separada de residuos textiles. En total se han instalado 58 contenedores en varios municipios de la comarca, de los cuales 37 están en Benidorm, 17 en Villajoyosa, y uno en Sella, Castell de Guadalest, Benimantell y Tàrbena. Estos municipios, junto a otros tres del ámbito del Consorci, recogen más de 15.400 toneladas de residuo textil, que puede ser reutilizado o reciclado si se deposita correctamente.

Desde el Consorci recuerdan que en 2025 el 10% de los residuos del contenedor gris son textiles y que estos no se puede recuperar si se deposita en el contenedor gris.