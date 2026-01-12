Sanidad

El PSOE comarcal denuncia que el Consell multiplica en un año el envío de pacientes a los hospitales privados de Benidorm

Los socialistas de la Marina Baixa señalan que de 50 se pasa a casi 200 al mes

La diputada socialista de la Marina Baixa, Mayte García, ha denunciado que la política sanitaria del Consell del PP. García ha advertido de que esta situación consolida un modelo que prioriza la sanidad privada frente al refuerzo de la pública.

Además, García pide explicaciones a la Conselleria de Sanidad ante la gestión por parte de un familiar directo del conseller de uno de los hospitales privados de Benidorm que recibe pacientes del sistema público. “No hacemos acusaciones, pero cuando hay dinero público y vínculos familiares, la transparencia es obligatoria”, ha concluido.

