Anémona, en años anteriores, ha repartido cojines, productos de aseo u otros artículos pensados para mejorar el día a día de las personas mayores

Anémona reparte 600 mantas en las diferentes residencias de la Marina Baixa | Onda Cero Marina Baixa

A lo largo de las fiestas navideñas, Anémona ha desarrollado una nueva acción solidaria destinada a personas mayores que viven en residencias de la Marina Baixa, con la entrega de alrededor de 600 mantas confeccionadas íntegramente por sus voluntarias.

El proyecto no es improvisado. Comenzó a gestarse a principios de primavera, “cuando fuimos a comprar la tela y el grupo de costura comenzó a preparar la confección de las mantas”, ha explicado María Botella, presidenta de Anémona. Durante más de medio año, ha añadido Botella, “las voluntarias han cortado, cosido y preparado cada manta, cuidando también la presentación final para que cada entrega tuviera un carácter personal y cercano”.

La iniciativa ha finalizado con el reparto de mantas durante estas semanas en distintas residencias de la comarca. Entre los centros beneficiarios se encuentran Foietes, en Benidorm, así como residencias de Callosa d’en Sarrià, La Nucía, Polop y Altea.

