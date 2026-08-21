El Consorci Mare bonifica con 110.000 a más 12.200 ciudadanos por usar los ecoparques

El Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha presentado la documentación para tramitar las bonificaciones por buenas prácticas a la ciudadanía. En esta primera edición, se destinará una partida de 110.078,14 euros para bonificar un total de 12.211 vecinos con descuentos en su tasa de residuos.

“Cumplimos con lo prometido y premiamos a los que lo hacen bien: por primera vez, este Consorcio bonificará a los vecinos y vecinas que usan la red de ecoparques para depositar sus residuos,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Los ayuntamientos ya pueden ponerse en contacto con nosotros para empezar el trámite de ingreso de estas cantidades y que puedan bonificar a sus vecinos”.

En el Consorci Mare, son los Ayuntamientos los que pagan el canon de tratamiento de residuos, no los ciudadanos. Al no recibir las aportaciones directamente, el Consorci debe ingresar las cantidades correspondientes a las bonificaciones a cada consistorio junto con el listado de usuarios a bonificar para que el Ayuntamiento pueda repercutir las reducciones en las tasas de residuos que pagan los vecinos.

El Campello lidera en usuarios bonificados

Con 1.408 vecinos bonificados y una partida total de 11.495,68 euros para reducciones en la tasa, El Campello lidera en esta primera edición de recompensas por buen uso de los ecoparques móviles. Le sigue Altea, que recibirá 5.543,86 euros para bonificar a 621 usuarios y, en tercera posición, Orba, que premiará a 520 personas con una partida total de 6.040,35 euros.

Las bonificaciones que recibirán cada vecino dependen del tipo y la cantidad de residuos aportados en la red de ecoparques. Por lo general, cuanto más contaminante sea un residuo, más puntos proporciona al usuario registrado y, por lo tanto, también recibirá una bonificación mayor. El descuento mínimo es de 5 euros y el máximo de 100 euros.

Darse de alta en la red de ecoparques del Consorci Mare

Los vecinos que quieran optar a esta bonificación deben estar registrados en la red de ecoparques fijos y móviles y usar estas instalaciones para depositar sus residuos del hogar no aptos para los contenedores (pilas, pinturas, aparatos eléctricos y electrónicos…), Para darse de alta en el sistema, la ciudadanía debe descargar la aplicación móvil Consorci MARE Actais Waste (disponible para IOS y Android) y darse de alta en su ecoparque más cercano. Así los usuarios podrán llevar un control de los residuos aportados durante el año.

Los ecoparques móviles visitan los 52 municipios del Consorci Mare regularmente. El horario y las ubicaciones de las rutas se pueden consultar en la página web de la institución (https://consorciomare.es/ecomovil/ ) y en sus redes sociales (@consorcimare).