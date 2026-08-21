Colaboración de Benidorm en la formación de 90 estudiantes facilitando sus prácticas formativas

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Recursos Humanos, ha colaborado en lo que va de año con 18 centros de estudios para facilitar las prácticas formativas de su alumnado en distintos departamentos municipales. Así lo ha dado a conocer la concejal del área, Ana Soliveres, que ha explicado que han sido un total de 90 los jóvenes que han podido beneficiarse de este programa, que tiene como objetivo “poner al alcance de este alumnado un entorno de trabajo real en el que poder aplicar los conocimientos y competencias que han adquirido durante su formación académica, a la vez que conocen de primera mano el funcionamiento de la Administración pública y la realidad del mercado laboral”.

Soliveres ha señalado que, en la mayoría de los casos, “se trata de prácticas obligatorias incluidas en los propios planes de estudio, que el alumnado debe realizar para completar su formación”. Sin embargo, “encontrar una empresa o entidad que pueda acogerles no siempre resulta sencillo, por lo que la colaboración del Ayuntamiento es especialmente relevante, ya que permite ampliar las oportunidades y garantizar que muchos de los estudiantes puedan cumplir con este requisito académico”.

Para poder llevar a cabo estas prácticas formativas, el Consistorio ha firmado convenios de colaboración a lo largo de este 2026 con un total de 18 centros de estudios en los que se imparten ciclos formativos o estudios de grado, en su mayoría de Benidorm y la Marina Baixa, pero también de otros lugares en los que hay matriculados estudiantes benidormenses que han solicitado poder realizar estas horas de prácticas más cerca de su hogar. En concreto, los centros de los que ha procedido el alumnado son los institutos públicos Beatriu Fajardo de Mendoza, Pere Maria Orts i Bosch, Almadrava, Bernat de Sarrià y Mediterrània de Benidorm; el Marcos Zaragoza y La Malladeta de La Vila Joiosa; el Bellaguarda de Altea; el IES La Nucía; l’Arabí de l’Alfàs del Pi; además del centro privado Lope de Vega de Benidorm; la Academia Santa Marta de La Vila; el Centro Integrado Público de FP El Palmeral de Orihuela; el IES Mare Nostrum de Alicante; la Universidad de Alicante; el centro Universae Murcia; y las Universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid.

Ana Soliveres ha explicado que las prácticas se han desarrollado “prácticamente en todos los departamentos municipales”, intentando acoplar a cada persona al puesto de trabajo más relacionado con los estudios cursados y que el balance de las mismas es “muy satisfactorio”. Por ello, ha reafirmado el “compromiso del Ayuntamiento de Benidorm por seguir colaborando con la formación de estos jóvenes y con los centros educativos de la comarca, ofreciendo espacios donde puedan aprender y acercarse a la realidad profesional. Una colaboración que, además de ayudarles en su preparación para el futuro y en la adquisición de experiencia práctica, contribuye a mejorar y reforzar los servicios que prestamos” desde el Consistorio.