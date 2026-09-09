Cerca de 5.400 alumnos inician el curso en los colegios públicos de Villajoyosa

El nuevo curso académico ha arrancado este miércoles, 9 de septiembre, en los centros públicos de Villajoyosa con 5.396 niños y niñas que han vuelto a las aulas tras las vacaciones de verano. De ellos, 2.636 alumnos lo han hecho en Infantil y Primaria; 101 en educación especial; 2.459 en educación secundaria, bachillerato y en ciclos formativos; y 200 lo harán en la Escuela para Adultos (EPA).

La primera jornada del nuevo curso 2026-2027 ha arrancado sin incidencias en los ocho colegios públicos y dos institutos de educación secundaria que hay en el municipio. En el IES Marcos Zaragoza, el inicio de las clases se ha retrasado un día debido a las obras que se están realizando para mejorar los accesos a este centro escolar.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la vuelta al cole de los alumnos de Villajoyosa ha transcurrido con total normalidad”. El primer edil explicó la situación del IES Marcos Zaragoza: “Se ha retrasado la entrada de los alumnos un día por motivos de seguridad. Como todo el mundo sabe, estamos realizando unas obras en las inmediaciones para hacer más accesible el centro, donde además va un vial que transcurre alrededor del mismo y ha habido que terminar de asegurar ese acceso para que los alumnos puedan acudir a clase con total seguridad”.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, recalcó que “la primera jornada de vuelta a las aulas se ha iniciado con total normalidad en todos los centros de Villajoyosa”.

En los colegios se han realizado durante este verano tareas de mantenimiento por parte de los departamentos municipales como Servicios Técnicos o Escena Urbana y se han llevado a cabo obras de mejora en los centros públicos. El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “el plan que iniciamos de mantenimiento y mejora de los colegios va a continuar para atender aspectos necesarios de los centros. Hay aseos en colegios que están en mal estado o instalaciones que hay que mejorar. Hemos realizado el vallado del Poble Nou o instalado el ascensor en el Mare Nostrum, una inversión que mejora la accesibilidad y el día a día de los alumnos y profesores”.