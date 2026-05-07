El CEA Carabineros mejorará sus espacios educativos y ambientales

Durante la visita, el alcalde, Vicente Arques, ha destacado la importancia de esta actuación dentro de la estrategia municipal de sostenibilidad y mejora de los recursos turísticos. “El CEA Carabineros es una infraestructura clave en la interpretación de la Serra Gelada y en la recepción de los visitantes que disfrutan de nuestro entorno natural. Con este proyecto seguimos avanzando en la mejora de los espacios públicos, reforzando su accesibilidad, su funcionalidad y su valor educativo, siempre con el apoyo fundamental de los fondos europeos”, ha señalado.

El proyecto tiene como objetivo la reordenación y mejora de los espacios exteriores del centro para facilitar el desarrollo de actividades de educación ambiental y divulgación del parque natural. En la zona este de la parcela, con acceso desde el Camí Vell del Far, se está trabajando en la creación de un área de recepción de visitantes equipada con elementos urbanos adaptados a grupos escolares y colectivos, garantizando criterios de accesibilidad universal.

En la zona oeste, con acceso desde la calle Fénix, se está adecuando el espacio destinado al uso de los equipos de conservación del parque natural. Este área de acceso restringido permitirá una mejor organización de los trabajos de mantenimiento, con zonas habilitadas para almacenamiento de material, acopio y aparcamiento de vehículos de servicio.

CEA Carabineros en l’Alfàs del Pi | Onda Cero Marina Baixa

La intervención incluye también la mejora del ajardinamiento de toda la parcela, con especies autóctonas y elementos vinculados al paisaje agrícola tradicional, con el fin de reforzar el valor educativo del entorno y facilitar la interpretación de los recursos naturales del parque.

El CEA Carabineros actúa además como punto de inicio de la ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada, el Camino al Faro de l’Albir, uno de los itinerarios más visitados de la Red de Senderos Azules y recientemente reconocido como Mejor Sendero Azul de España. Se trata de un recorrido accesible y adaptado, especialmente valorado por su integración en el entorno natural y su accesibilidad para personas con movilidad reducida.