Bolulla se suma a la recogida de textil y aceite usado del Consorci Mare

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, sigue sumando municipios en su prueba piloto de recogida de textil y aceite doméstico usado. Esta pasada semana, se han adherido los municipios de Bolulla (Marina Baixa) y El Verger (Marina Alta).

La semana pasada, el alcalde de Bolulla, Adrián Martínez, y el alcalde de El Verger, Basili Salort, firmaron el convenio de colaboración con el Consorci Mare junto al presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate.

“Estamos muy contentos de anunciar que dos municipios más se unen a nuestra prueba piloto de recogida del aceite doméstico y el textil usado,” ha anunciado hoy el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Una prueba en la que, con estos dos municipios, ya participan una quinta parte de nuestros 52 municipios y cuyos primeros datos demuestran que cuando facilitas el reciclaje a los vecinos, llevando contenedores a sus municipios, la ciudadanía responde y separa”.