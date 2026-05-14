SERVICIOS SOCIALES

Bienestar Social y Cruz Roja de Altea ponen en marcha un albergue para personas sin hogar

El albergue se instalará en las dependencias del Centro Social, concretamente en la zona de gimnasio y vestuarios, y contará además con un espacio habilitado para animales de compañía

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Bienestar Social y Cruz Roja de Altea ponen en marcha un albergue para personas sin hogar
Bienestar Social y Cruz Roja de Altea ponen en marcha un albergue para personas sin hogar | Onda Cero Marina Baixa

En la mañana de hoy, la concejalía de Bienestar Social y Sanidad y Cruz Roja Altea han anunciado la puesta en marcha de un albergue que ofrecerá sus servicios en momentos puntuales de necesidad causada por situaciones de emergencia; así como durante los días en que la temperatura del ambiente sea extrema, tanto de calor como de frío. El albergue se instalará en las dependencias de la planta baja del Centro Social, concretamente en la zona de gimnasio y vestuarios e incluirá una zona para personas alojadas que tengan animales de compañía a su cargo. Así lo han explicado Anna Lanuza, edil de área e Inmaculada Martínez, directora de Cruz Roja Altea.

“Damos luz verde a este proyecto ante la necesidad de poder atender a las personas sin hogar que se encuentren en la calle ante una emergencia climática, como pueden ser las olas de calor o frío y fuertes lluvias”. Ha explicado la concejala, quien ha puntualizado que “el Consistorio tiene un convenio con diferentes hostales del municipio para alojar a personas vulnerables, pero lo que queremos con la puesta en marcha del albergue es dar respuesta lo más pronto posible ante una necesidad y sobre todo dignificar la situación que tienen las personas sin hogar y atenderlas de forma inmediata ante cualquier situación de emergencia”.

Además de atender a las personas sin hogar frente a una situación de emergencia, “el albergue también dará cobertura a cualquier otro tipo de emergencia que se pueda dar en el municipio, como por ejemplo realojar a personas cuya vivienda haya sufrido un incendio y no tengan familiares ni cualquier otra oportunidad para realojarse”. Ha añadido Anna Lanuza.

El albergue municipal será puesto en marcha, gestionado y atendido por Cruz Roja junto al área de Bienestar Social, pero cuenta también con la colaboración de dos entidades locales muy activas como son Cáritas y Corazón Exprés, que desde el minuto cero se han sumado al proyecto, además de la Policía Local y Protección Civil, a quienes Anna Lanuza ha agradecido su trabajo.

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