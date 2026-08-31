La Biblioteca Municipal de l’Alfàs recupera este martes su horario habitual

La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi recupera a partir de este martes, 1 de septiembre, su horario habitual de atención al público, una vez finalizado el periodo estival. De lunes a viernes, las instalaciones permanecerán abiertas por las mañanas, de 09:00 a 14:00 horas, y por las tardes, de 16:30 a 20:00 horas.

Con el inicio de la nueva temporada, la Biblioteca vuelve así a ofrecer su servicio completo en sus dos salas, "Vicent Andrés Estellés" destinada al público general y ‘Miguel Hernández’ específicamente orientada al público infantil. Un espacio municipal dirigido a todas las edades que, además de facilitar el acceso a la lectura y la consulta de libros, desarrolla a lo largo del año distintas propuestas culturales y de ocio.

El concejal de Cultura, Manuel Casado, ha animado a la ciudadanía a acercarse a conocer la Biblioteca y todo lo que ofrece. “Tenemos un espacio pensado para todos los públicos, con dos salas y una amplia variedad de recursos, pero la Biblioteca es mucho más que un lugar al que acudir a buscar un libro. A lo largo del año también acogemos talleres, presentaciones de libros y otras actividades que permiten disfrutar de la cultura de una manera cercana y participativa”, ha señalado.

El concejal alfasino ha destacado que el objetivo es “animar a la poblacón a acercarse, descubrir los fondos de la Biblioteca y participar en las actividades que se organizan”. En este sentido, ha recordado que “siempre hay propuestas interesantes y nuevos libros por descubrir, por lo que invitamos a todo el mundo a hacer de la Biblioteca un lugar habitual de encuentro con la lectura y la cultura”.

La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi abrió sus puertas en 1982 y, desde entonces, ha ido ampliando y mejorando sus instalaciones y fondos. En 1990 se trasladó a la segunda planta de la Casa de Cultura, donde se encuentra la sala que lleva el nombre del periodista y poeta Vicent Andrés Estellés. En 2010 se incorporó una segunda sala, destinada principalmente al público infantil, que recibió el nombre del poeta Miguel Hernández.

Actualmente, la Biblioteca cuenta con un amplio catálogo bibliográfico, más de 53.000 libros; 3.815 título de películas en DVD y 1.874 archivos sonoros, y mantiene una programación complementaria que busca fomentar el hábito lector y acercar la cultura a la ciudadanía.

Con la recuperación del horario habitual, la Biblioteca Municipal afronta el nuevo curso con el objetivo de continuar siendo un espacio abierto, accesible y dinámico, en el que la lectura convive con actividades culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos.