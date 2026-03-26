Reunión de coordinación previa a la Semana Santa para el operativo de refuerzo de los operativos policiales

Desde el consistorio se ha anunciado que se reforzará desde el 2 al 6 de abril la presencia policial en las playas y su entorno, con un total 32 efectivos entre la plantilla ordinaria y la de refuerzo, distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche. Así, por la mañana habrá ocho agentes, un oficial y un coche de apoyo; por la tarde lo mismo y por la noche seis agentes, un oficial y un coche de apoyo. Además, se dispondrá de un ‘quad’ y una embarcación policial con dos agentes. A todo ello se sumarán los refuerzos que también tiene previstos el Cuerpo Nacional de Policía para estas mismas fechas.

Con la reunión de coordinación se diseña desde la concejalía de Seguridad Ciudadana con la Policía Local y la Policía Nacional y siempre se lleva a cabo en las fechas previas a las jornadas festivas ya que desde este domingo comienzan a operar los distintos operativos.

También se instalarán barreras antivuelco en aquellas vías en las que pueden confluir el tráfico de vehículos con el de peatones y que pueden suponer algún tipo de peligro para los viandantes. Las zonas peatonales, pero también las de entrada y salida a la ciudad son en las que se van a incrementar los servicios de policía.