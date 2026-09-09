Benidorm inicia el primer curso escolar sin ningún alumno en aulas prefabricadas desde 2010

Más de 11.300 niños y adolescentes han iniciado este miércoles el curso académico 2026-2027 en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Benidorm tras las vacaciones estivales, en una jornada que se ha desarrollado con total normalidad en todos los centros de la ciudad sostenidos con fondos públicos y que ha estado marcada, un año más, por la ilusión y los nervios de alumnado, docentes y familias. Especialmente, para los más de 500 niños y niñas que se han incorporado hoy por primera vez a las aulas de Infantil de 3 años y los 90 que lo han hecho en las cinco unidades para escolares de 2 años habilitadas en colegios públicos de Infantil y Primaria.

Además, se da la circunstancia de que es la primera vez desde el año 2010 que la ciudad inicia el curso escolar sin ningún alumno en aulas prefabricadas, una vez que se han suprimido las existentes en el IES Pere María Orts i Bosch. “Esto es posible por la enorme inversión que, por fin, la Generalitat ha impulsado en el instituto, con obras previstas para acabar en octubre, pero que estarán acabadas en unos días. De hecho, se ha anticipado la obra para garantizar al máximo la seguridad de la comunidad educativa del instituto” ha señalado el alcalde Toni Pérez.

El primer edil ha dado la bienvenida a este curso junto a la concejal de Educación, Maite Moreno, en el CEIP Miguel Hernández que, además, este año estrena una de las dos nuevas aulas UECO –Unidad Específica en Centro Ordinario– para atender y favorecer la integración del alumnado con necesidades específicas. La otra que se estrenaba hoy se encuentra en el colegio Puig Campana. Así, Benidorm dispone ya de ocho aulas de este tipo disponibles en centros de Primaria y Secundaria. “Estamos tejiendo una red con la que seguimos dando pasos hacia una mayor inclusión, en este caso ampliando la atención del alumnado con necesidades especiales en centros ordinarios y garantizando los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal a la educación” ha afirmado Toni Pérez.

En el Miguel Hernández, el alcalde y la concejal han saludado a escolares, personal docente y familias y ha visitado las instalaciones esta nueva unidad, donde han podido conocer todas las particularidades de la misma junto a la directora del centro, Victoria Roglá; y el jefe de estudios, Javier Alfaro.

Según los datos de la Concejalía de Educación, cerca de 1.700 alumnos comienzan en segundo ciclo de Educación Infantil, más de 4.000 en Primaria, 3.000 en ESO y alrededor de 2.700 en Bachillerato, Ciclos Formativos de grado básico, medio y superior, que se imparten en los 14 colegios y cinco institutos sostenidos con fondos públicos. El alcalde, en ese sentido, ha resaltado “el destacado incremento de alumnado registrado en la ciudad para este curso, que ha llevado a la Conselleria a habilitar hasta seis unidades adicionales de Primaria en cuatro colegios; el Ausiàs March, Serra Gelada, Serra d’Aitana y Gabriel Miró”.

Toni Pérez ha resaltado tras la visita que se trata de “un inicio de curso de record en cuanto al número de alumnado que regresa a las aulas”. Un regreso que se ha realizado “con total normalidad, con un profesorado en su máxima dotación y cerca de mil docentes en la red pública de centros de Benidorm”. “Probablemente no hay localidades en el territorio nacional que tengan tanta oferta pública en función de la población empadronada y la población escolar” ha precisado Pérez.

El alcalde también ha incidido en que todos los niveles educativos están cubiertos “y estamos preparados para seguir atendiendo a la población nueva que llega, que sigue subiendo, lo cual demuestra la capacidad de la ciudad para tener nuevos pobladores y que estén bien atendidos en la red pública educativa”.

En cuanto a la rehabilitación integral del Ausiàs March, Toni Pérez ha avanzado que el próximo día 17 está fijada la reunión “para programar el calendario de las obras por valor de 2,4 millones de euros, tal y como se acordó con la comunidad educativa”. Estas obras cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses.

El primer edil también se ha referido a las ayudas educativas para las familias “con el fin de minorar los gastos que supone la vuelta al cole para muchos hogares”. Ayudas que suponen una inversión superior a los 750.000 euros. En ese punto, Toni Pérez también ha aludido a los 198.000 euros que el Ayuntamiento ha invertido “en los meses de julio y agosto en el mantenimiento y creación de zonas de sombra en los centros escolares”.

El alcalde ha querido poner de manifiesto una vez más el “compromiso firme para seguir trabajando para que la educación sea una oportunidad accesible y en igualdad para todos los niños y niñas y adolescentes de la ciudad” y por ello se ha mostrado “satisfecho” de que la gestión que se está haciendo “está dando normalidad en las infraestructuras y mejorando la educación pública, que es a lo que nos hemos dedicado cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar en Benidorm”. El primer edil, no obstante, ha lamentado que “durante los ocho años del Botánic, de 2015 a 2023, la inversión educativa en la ciudad se limitó a cero euros”.