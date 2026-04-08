Benidorm inicia el expediente de contratación del nuevo servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales

El presupuesto anual de este contrato asciende a 192.594,16 euros y comprende las fuentes de la glorieta de la AP7, la de la avenida Europa, la de Plaza de la Hispanidad, la que se encuentra en la confluencia de las calles Ibiza y Filipinas, la del Parque de Elche, la de Periodista Emilio Romero, la de la calle Venezuela, la de Plaza de la Senyoría, la de la Séquia Mare y la citada en la plaza de Neptuno.

Además, las revisiones de las fuentes se harán trimestralmente. Con periodicidad semestral se revisarán todas las boquillas, así como las bombas de impulsión. El prefiltro se revisará una vez al mes y el filtro de recirculación se hará cada seis meses. Por último, la revisión de los equipos de desinfección se hará de forma mensual.

Con la puesta en marcha de esta licitación se buscan dos objetivos; por un lado, un ahorro económico y de energía y, por otro, un menor gasto de agua. En ese sentido, el edil ha precisado que se han incorporado “nuevos sistemas eléctricos y de iluminación con bombillas led que reducen el consumo”.

En cuanto al ahorro de agua potable, lo que se persigue es que “el agua esté en la cubeta el mayor tiempo posible para no tener que reponer y que solo se pierda el agua que se evapore”. La empresa que resulte adjudicataria de este contrato deberá “mantener el agua limpia y cristalina en todas las fuentes ornamentales, realizando los tratamientos y limpiezas necesarias” ha indicado González de Zárate.

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Entre las funciones del adjudicatario también figura impedir el crecimiento de algas, microorganismos y larvas, así como la aparición de precipitaciones calcáreas. Para ello está previsto que los controles de los parámetros físico-químicos (cloro, Ph…) se realicen con una periodicidad semanal, mientras que el control de los parámetros microbiológicos (aerobios, legionella…) se llevará a cabo mensualmente.