Benidorm destina cerca de 100.000 euros para becar las clases de refuerzo educativo al alumnado de Primaria y Secundaria

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Educación, va a destinar 97.800 euros a una línea de ayudas destinada a cofinanciar, un año más, el coste de las clases de refuerzo educativo a familias de la ciudad con menores escolarizados en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La Junta de Gobierno Local ha dado ya luz verde a la convocatoria de dicha subvención, que tiene por objetivo “minorar el gasto que las familias realizan en las clases de refuerzo en academias de estudio de nuestra ciudad para que sus hijos o hijas puedan mejorar sus resultados académicos”, según ha indicado la edil del área, Maite Moreno.

Moreno ha avanzado que el plazo para la solicitud de dichas ayudas estará disponible a partir de la próxima semana. En concreto, entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre. Igualmente, ha detallado que este importe de 97.800 euros cubrirá las clases de refuerzo durante el primer semestre de 2027, de enero a junio, y que con estos fondos “podremos atender hasta 326 posibles beneficiarios, que recibirán una cantidad máxima de 50 euros mensuales para costear sus clases de repaso”.

Para poder optar a las mismas, las bases establecen como requisitos que el alumnado beneficiario curse segundo o tercer ciclo de Educación Primaria o ESO y esté matriculado en algún centro de Benidorm sostenido con fondos públicos; que la unidad familiar esté empadronada en la ciudad antes del 1 de septiembre de 2025; y disponer de un informe positivo del Equipo de Orientación del centro educativo en el que está matriculado, entre otros.

Según ha explicado la concejal, el objetivo de estas ayudas es “procurar que ningún alumno se quede rezagado en su progresión escolar y pueda seguir recibiendo estas clases de refuerzo, en las que se repasan los contenidos trabajados en los centros escolares”. Asimismo, ha recordado que “estas ayudas se suman al resto de las subvenciones que desde el departamento de Educación lanzamos cada curso escolar para atender al alumnado de Benidorm y sus familias, como puedan ser las de transporte escolar, para tratamientos psicopedagógicos o para la adquisición de material escolar de 2º ciclo de Infantil”, entre otras.

Dentro de esta convocatoria, al igual que en los cursos pasados, el Ayuntamiento suscribirá convenios de colaboración con academias de estudios locales. El importe de las ayudas concedido a los beneficiarios se ingresará por parte del Consistorio directamente a la academia colaboradora en la que cada estudiante reciba las clases de refuerzo, y los abonos se realizarán por anticipado y en un único pago.

Los alumnos beneficiarios serán seleccionados de acuerdo a un perfil determinado y según un orden de prioridad, dentro de los cuales tiene un importante peso el criterio de renta de la unidad familiar, que no deberá superar los umbrales máximos establecidos por Conselleria de Educación para la concesión de otro tipo de ayudas educativas.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática, adjuntando la solicitud de ayuda cumplimentada junto a toda la documentación requerida de manera, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benidorm – sede.benidorm.org ¬–, en el trámite habilitado en la sección ‘Catálogo de Servicios en Educación’. A la hora de presentar la solicitud, la familia del menor deberá aportar fotocopia del DNI/NIE del solicitante y del libro de familia; autorización para recabar los datos económicos del ejercicio 2025 ante la Agencia Tributaria; presupuesto de la academia colaboradora elegida para las clases de refuerzo; e informe favorable del equipo de Orientación emitido del centro educativo en el que está matriculado el alumno, entre otros. Tanto las bases como la documentación y requisitos pueden consultarse en el apartado de Educación de la web del Ayuntamiento: https://benidorm.org.

La edil de Educación ha valorado que, con estas ayudas, “desde el Ayuntamiento contribuimos a paliar las posibles desigualdades provocadas por la falta de adquisición de conocimientos y, a su vez, ayudamos al alumnado con más dificultades para alcanzar los objetivos académicos que se pretenden lograr durante el curso escolar”.

Asimismo, ha destacado que “este año 2026 se han beneficiado de estas ayudas un total de 280 alumnos designados por propios centros escolares en los que están matriculados, incrementándose la cifra en casi medio centenar de estudiantes con respecto al año anterior”. Al mismo tiempo, “hemos colaborado también con 18 academias de estudio que se inscribieron como colaboradoras para impartir estas clases de repaso, con un importe total invertido en esta línea de ayudas que alcanza los 84.125 euros”.